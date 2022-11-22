Банкова відреагувала на обстріл пункту видачі гуманітарки в Оріхові (фото) 

Від більшої кількості жертв врятував вчасний спуск у укриття

Двоє людей отримали поранення

Рашисти 22 листопада обстріляли пункти видачі гуманітарної допомоги на Запоріжжі в місті Оріхів. Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Загинув соціальний працівник, ще двоє працівників поранено.

Інших присутніх врятувало те, що вчасно спустилися в укриття.

4 фото На весь екран





фото: Нацполіція

«Цинізм ще й втому, що стався обстріл безпосередньо під час того, коли за графіком за допомогою прийшли мирні люди. Жодних моральних орієнтирів – армія злочинців», – йдеться в повідомленні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на обстріл: «Російські терористи обстрілюють пункти видачі гуманітарки, продовжують ядерний шантаж – жалюгідна тактика військових невдах».

Нагадаємо, жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникають створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів.

До слова, напередодні стало відомо, що на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії. Про це заявив генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов.

Нагадаємо, триває 272 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.