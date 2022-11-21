Готують атомну аварію на Запорізькій АЕС? Голова «Росатома» взявся шантажувати світ

«Росатом» переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі

Ліхачов назвав «неприпустимою та неадекватною» резолюцію ради керуючих МАГАТЕ про виведення військ із ЗАЕС

На тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії. Про це заявив генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, передають росЗМІ.

«Ми інформуємо світову спільноту, що станцію (ЗАЕС – Главком) поставлено під ризик атомної аварії», – сказав Ліхачов.

Глава «Росатома» назвав «неприпустимою та неадекватною» резолюцію ради керуючих МАГАТЕ, яка закликала Росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС та припинити тиск на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції.

Крім того, Ліхачов переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та результати його переговорів з Росією та Україною.

Нагадаємо, 18 листопада керівна рада Міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила чергову, вже третю з початку війни, резолюцію із закликом припинити бойові дії в районі всіх українських АЕС.

Додамо, що 16 листопада через російські обстріли в Україні відбувся збій у роботі двох АЕС: на Хмельницькій – зупинилось обидва енергоблоки, на Рівненській – один.

3 листопада в «Енергоатомі» розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби.

Також окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію. Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

Крім того, Генштаб повідомляв, що рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС.