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Обстріл Херсона та заява Кремля про війну. П'ять важливих новин 21 листопада

Надія Клочко
glavcom.ua
Обстріл Херсона та заява Кремля про війну. П'ять важливих новин 21 листопада
Кремль заявляє, що зміна влади у Києві не є ціллю війни
фото з відкритих джерел

Україна продовжує чинити гідний спротив російським загарбникам, а світ демонструє нам підтримку та надає допомогу 

Сьогодні, 21 листопада, триває 271 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

День Гідності та Свободи 

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року. Це свято відзначалося 22 листопада як День свободи з 2005 по 2011 рік. 

Українці готові віддати все за перемогу над державою-агресором. Вони можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі. Про це у зверненні до Дня гідності та свободи сказав президент України Володимир Зеленський. Також глава держави пригадав історію, як мужня мешканка нині окупованого Генічеська у перші дні вторгнення нагадала озброєному рашистові, щоб він поклав насіння в кишеню і після того, як ворог ляже в українську землю – на цьому місці проросли соняшники. 

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 21 листопада вшанували пам’ять загиблих Героїв-українців, які відстоювали Гідність та Свободу з 2005 по 2011 рік.  

Визнання Росії державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом

Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО. 

Резолюція містить низку важливих для України рішень. Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

Президент України Володимир Зеленський закликав парламенти держав-членів НАТО підтримати заявки України на членство в ЄС та Альянсі, а також посилити санкції проти РФ. 

Обстріл Херсона

Сьогодні, 21 листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожої атаки є поранені та загиблі.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, внаслідок обстрілів російськими терористами Херсона до обласної лікарні доставили четверо осіб, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, одна людина померла. 

Крім того, внаслідок обстрілів с. Антонівка постраждала жінка, яку також доставили до Херсонської обласної лікарні.

Нова заява Кремля про цілі війни 

Прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков заявив сьогодні, 21 листопада, що зміна влади в Україні не є ціллю так званої «спецоперації». На запитання, чи є зміна влади в Україні однією з цілей «спецоперації», Пєсков відповів: «Ні, президент вже говорив про це».

На брифінгу Пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. Він відповів: «Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне».

Користувачі соцмереж нагадують, що дев’ять місяців тому російський диктатор сам говорив про необхідність зміни влади в Україні.

Новини щодо надання зброї Україні

Україна може отримати високотехнологічні ракети від Ізраїлю, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети. Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні. 

За словами посадовця, українська армія може отримати «високоточні балістичні ракети», якщо Іран почне постачати подібні ракети власного виробництва Росії.

Хулата не уточнив, чи йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

Також сьогодні стало відомо, що Польща погодилася розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Patriot, які напередодні їй запропонувала Німеччина.

Після падіння в Польщі ракети Німеччина запропонувала Варшаві підтримку у забезпеченні безпеки повітряного простору – за допомогою винищувачів Eurofighter та систем ППО Patriot.

Своєю чергою Люксембург повідомив, що передасть Україні додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби HMMWV, також відомі, як Humvee (Хамві). 

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Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський США НАТО росія путін

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