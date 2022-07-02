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    Новини

    На Одещині молодик помстився сусідці, жорстоко вбивши її собак

    Молодикові інкримінують жорстоке поводження з тваринами - На Одещині молодик помстився сусідці, жорстоко вбивши її собак
    Молодикові інкримінують жорстоке поводження з тваринами
    фото з відкритих джерел

    Хлопець просив жінку позичити йому гроші, а почувши відмову, спланував помсту

    На Одещині 19-річний хлопець вбив собаку і п’ятьох цуценят, аби помститися сусідці, яка не позичила йому гроші. Про це повідомила поліція Одеської області.

    У п’ятницю, 1 липня, до поліції звернулася мешканка Тарутинської громади і повідомила, що хтось жорстоко вбив її домашніх улюбленців. Вже за кілька годин встановили причетну до злочину особу.

    Як з’ясували поліцейські, напередодні хлопець просив жінку позичити йому гроші, а почувши відмову, спланував помсту. Вночі він прийшов до неї, впевнився, що нікого немає вдома, перестрибнув через паркан, знайшов у дворі сокиру і вбив нею собаку. Після цього – заздалегідь підготовленою будівельною пилкою і п’ятьох її цуценят.

    «Знаряддя злочину поліцейські вилучили, а тіла тварин направили на експертизу. Правопорушник скоєне не заперечував. Молодикові інкримінують жорстоке поводження, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», – прокоментувала начальниця відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Олена Узун-Куртогло.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна гроші тварини Україна поліція окупація #stoprussia
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    На Одещині молодик помстився сусідці, жорстоко вбивши її собак