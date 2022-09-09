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Рашисти вивозять військову техніку з Маріуполя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти вивозять військову техніку з Маріуполя
Російська техніка рухається з Маріуполя в бік Бердянська
фото ілюстративне

Окупанти посилили охорону біля будівлі Філармонії

Російські загарбники почали виведення військової техники з Маріуполя, знімають навіть ту, яка була окопана. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Окупанти почали виведення військової техники з Маріуполя. Навіть тієї, яка до того була окопана. Техніка рухається в бік Бердянська», – йдеться в повідомленні.

Крім того, спостерігається раптове посилення охорони та військові патрулі біля будівлі Філармонії. Також в самому приміщенні зі вчорашнього дня з’явилась купа російських військових. Також посилюються контрпартизанські заходи.

«Посилені патрулі та блокпости майже по всіх районах міста. Вперше стаціонарний патруль спостерігається біля будинку Драмтеатру. Перевірки всіх без винятку автівок. Чергова хвиля обшуків та зломів квартир працівників правоохоронних органів та військовослужбовців України з боку «МГБ ДНР». Шукають схрони, обладнання зв’язку. Наслідки «розмінування» та «Ї-акції». Даремно. Ї-спротив зростає», – зазначає Андрющенко.

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: Маріуполь окупанти війна Донеччина радник

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