В Енергодарі підірвали гауляйтера – мер

Загарбники призначили «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя»

Загарбники призначили «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя»

Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав

Сьогодні вранці, 22 травня, у тимчасово окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував ставленик окупантів так званий «глава адміністрації» Андрій Шевчик. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

«Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з’ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова «народної адміністрації» Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості», – йдеться у повідомленні.

За словами Орлова, під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. Очевидно, чекали саме на колаборанта і вдарили точно та прицільно.

Нагадаємо, раніше мер Енергодара висміяв «здобутки» рашистів на окупованих територіях.