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    Події в Україні

    В Енергодарі підірвали гауляйтера – мер

    Загарбники призначили &laquo;мером&raquo; Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від &laquo;Опозиційної платформи &ndash; За життя&raquo; - В Енергодарі підірвали гауляйтера – мер
    Загарбники призначили «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя»
    фото: «Енергоатом»/Telegram

    Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав

    Сьогодні вранці, 22 травня, у тимчасово окупованому Енергодарі невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував ставленик окупантів так званий «глава адміністрації» Андрій Шевчик. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

    «Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з’ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова «народної адміністрації» Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості», – йдеться у повідомленні.

    За словами Орлова, під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. Очевидно, чекали саме на колаборанта і вдарили точно та прицільно.

    Нагадаємо, раніше мер Енергодара висміяв «здобутки» рашистів на окупованих територіях.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Енергодар #stoprussia
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    В Енергодарі підірвали гауляйтера – мер