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    Події в Україні

    ЗСУ запроваджують обмеження на пересування біля кордону у трьох областях: список

    ЗСУ запроваджують обмеження на пересування біля кордону у трьох областях: список
    фото з відкритих джерел

    Обмеження починають діяти з 23-го травня до закінчення воєнного стану

    Збройні сили України на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей запроваджується заборона на будь-які пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів. Про це повідомляє СтратКом в Телеграмі.

    «Увага! Вводяться обмеження на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей. Заборонено будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, обмеження починають діяти з 23-го травня до закінчення воєнного стану.

    Нагадаємо, Росія обстрілює прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 23 травня
    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна Житомирщина Рівненщина кордон окупація #stoprussia
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    ЗСУ запроваджують обмеження на пересування біля кордону у трьох областях: список