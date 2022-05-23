ЗСУ запроваджують обмеження на пересування біля кордону у трьох областях: список

Обмеження починають діяти з 23-го травня до закінчення воєнного стану

Збройні сили України на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей запроваджується заборона на будь-які пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів. Про це повідомляє СтратКом в Телеграмі.

«Увага! Вводяться обмеження на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей. Заборонено будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обмеження починають діяти з 23-го травня до закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, Росія обстрілює прикордоння Чернігівської та Сумської областей.