ЗСУ запроваджують обмеження на пересування біля кордону у трьох областях: список
Обмеження починають діяти з 23-го травня до закінчення воєнного стану
Збройні сили України на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей запроваджується заборона на будь-які пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів. Про це повідомляє СтратКом в Телеграмі.
«Увага! Вводяться обмеження на півночі Житомирської, Київської та Рівненської областей. Заборонено будь-які пересування цивільних ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, обмеження починають діяти з 23-го травня до закінчення воєнного стану.
Нагадаємо, Росія обстрілює прикордоння Чернігівської та Сумської областей.