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Сили ППО знищили на півдні шість іранських дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили ППО знищили на півдні шість іранських дронів
Окупанти вночі атакували дронами-камікадзе південні області
фото ілюстративне

Російські загарбники намагалися атакувати Одещину

Українські захисники протягом ночі знищили п’ять іранських безпілотники, якими намагалися атакувати рашисти, на півні України. Про це повідомляє Командування повітряних сил.

«Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що ворог намагався атакувати Одещину.

Нагадаємо, що у ніч на 5 жовтня російські окупанти двічі атакували Білу Церкву на Київщині дронами-камікадзе. Через це виникли пожежі на об’єктах інфраструктури. 

Додамо, що у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

Теги: Одеса війна росія Україна

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