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Рашисти вгатили по багатоповерхіці у Нікополі: спалахнула пожежа

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти вгатили по багатоповерхіці у Нікополі: спалахнула пожежа
Рашисти обстріляли місто із використанням реактивних систем залпового вогню
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу є незначні руйнації, але люди не постраждали

Російські військові вчора, 31 грудня, обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню. Таку заяву зробив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram.

За словами глави РВА, внаслідок обстрілу є незначні руйнації, але люди не постраждали. У межах інших територій району – без надзвичайних ситуацій.

«Висока ймовірність нічного артилерійського обстрілу прибережних територій нашого району, тому прошу мешканців провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін», – додав Євтушенко.

Рашисти вгатили по багатоповерхіці у Нікополі: спалахнула пожежа фото 1

Нагадаємо, після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у місті Києві. Це сталось у першу годину Нового року.

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі. 

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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