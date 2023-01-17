Рашисти застосовують на фронті міни-пастки, з якими ЗСУ не стикалися раніше

Фацевич запевнив, що в Україні створять у спецпідрозділах додаткові групи вибухотехніків

Окупанти активно мінують територію, з якої їм доводиться відступати. Таку заяву зробив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич в інтерв'ю Цензор.нет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні бракує кваліфікованих вибухотехніків.

«Росіяни розвивали систему замінувань, спираючись на базу радянської школи, яка насправді була досить розвиненою. Вони застосовують міни з сейсмічними датчиками, нові міни-пастки, з якими ми лише зараз зіткнулися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тому нашим спеціалістам цього теж треба навчатись. А коли це робити, якщо треба вже працювати? Тому й хочемо створити в спецпідрозділах додаткові групи вибухотехніків, які б могли виконувати задачі з розмінування на деокупованих територіях і там, де йдуть бойові дії», – сказав Фацевич.

Відзначимо, що на півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного просування військ ворога.

Нагадаємо, триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.