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Рашисти застосовують на фронті міни-пастки, з якими ЗСУ не стикалися раніше

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти застосовують на фронті міни-пастки, з якими ЗСУ не стикалися раніше
Окупанти застосовують міни зі сейсмічними датчиками
фото з відкритих джерел

Фацевич запевнив, що в Україні створять у спецпідрозділах додаткові групи вибухотехніків

Окупанти активно мінують територію, з якої їм доводиться відступати. Таку заяву зробив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич в інтерв'ю Цензор.нет.

В Україні бракує кваліфікованих вибухотехніків.

«Росіяни розвивали систему замінувань, спираючись на базу радянської школи, яка насправді була досить розвиненою. Вони застосовують міни з сейсмічними датчиками, нові міни-пастки, з якими ми лише зараз зіткнулися.

Тому нашим спеціалістам цього теж треба навчатись. А коли це робити, якщо треба вже працювати? Тому й хочемо створити в спецпідрозділах додаткові групи вибухотехніків, які б могли виконувати задачі з розмінування на деокупованих територіях і там, де йдуть бойові дії», – сказав Фацевич.

Відзначимо, що на півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного просування військ ворога.

Нагадаємо, триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

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Теги: росія війна Україна розмінування

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