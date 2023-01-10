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ЗСУ повідомили, як готуються до ймовірного наступу ворога на півночі Київщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, як готуються до ймовірного наступу ворога на півночі Київщини
ЗСУ проводять мінування місцевості
фото: Олександр Павлюк/Telegram

Інженерно-саперними підрозділами проводиться мінування танкодоступних ділянок

На півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного просування військ ворога. Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram

«Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо», – повідомив військовий.

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Павлюк уточнив, що мінування проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії.

Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

Теги: окупанти ЗСУ дороги війна Київщина

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