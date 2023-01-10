ЗСУ повідомили, як готуються до ймовірного наступу ворога на півночі Київщини

Інженерно-саперними підрозділами проводиться мінування танкодоступних ділянок

На півночі Київської області сапери мінують шляхи ймовірного просування військ ворога. Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram

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«Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо», – повідомив військовий.

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Павлюк уточнив, що мінування проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії.

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Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.