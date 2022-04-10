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    «Путін повісився»: польські ультрас влаштували перфоманс (відео)

    На поєдинку Лех&nbsp;&ndash; Легія фанати гостей вивісили банер з повішеним Путіним - «Путін повісився»: польські ультрас влаштували перфоманс (відео)
    На поєдинку Лех – Легія фанати гостей вивісили банер з повішеним Путіним
    фото: JP85

    Польські ультрас скандували свою улюблену лайливу кричалку «Ruska k*urwa» (російська повія – ред.)

    Футбольні фанати, що прийшли на матч 28-го туру чемпіонату Польщі в Екстракласі між «Лехом» і «Легією», влаштували приголомшливий перфоманс на трибунах міського стадіону Познані. Відео опубліковано в Twitter-каналі Defend Ultras.

    Фанати гостей на початку матчу вивісили дуже красномовний банер на підтримку України та на зневагу терористам.

    На банері було зображено президента Росії Володимира Путіна у футболці московського «Спартака» з петлею на шиї.

    Польські ультрас скандували свою улюблену лайливу кричалку «Ruska k*urwa» (російська повія – ред.).

    За кілька хвилин до цього ультрас влаштували вогняне шоу.


    До слова, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, виступаючи перед прихильниками своєї партії «Вперед, Італія», сказав, що розчарований у російському президенті Володимирі Путіні через війну проти України.

    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща війна путін фанати Україна ультрас окупація #stoprussia
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    «Путін повісився»: польські ультрас влаштували перфоманс (відео)