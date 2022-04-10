«Путін повісився»: польські ультрас влаштували перфоманс (відео)
Польські ультрас скандували свою улюблену лайливу кричалку «Ruska k*urwa» (російська повія – ред.)
Футбольні фанати, що прийшли на матч 28-го туру чемпіонату Польщі в Екстракласі між «Лехом» і «Легією», влаштували приголомшливий перфоманс на трибунах міського стадіону Познані. Відео опубліковано в Twitter-каналі Defend Ultras.
Фанати гостей на початку матчу вивісили дуже красномовний банер на підтримку України та на зневагу терористам.
На банері було зображено президента Росії Володимира Путіна у футболці московського «Спартака» з петлею на шиї.
Déploiement d'un tifo de #Poutine pendu, lors du match en #Pologne : Lech Poznan VS Legia Warszawa. pic.twitter.com/oqdA8qtXS6— Patrick Edery (@patrick_edery) April 9, 2022
Legia Warszawa'lılardan Putin'e pankart. pic.twitter.com/FHmQASi7oQ— Defend Ultras (@DefendUltras) April 9, 2022
Польські ультрас скандували свою улюблену лайливу кричалку «Ruska k*urwa» (російська повія – ред.).
"Ruska kurwa"(Russian Whore) and a huge banner with #Putin.In such an atmosphere today match between #Poznań and #Warsaw was held.#Polska #Poland #Krakow #Wrocław #Poland #polskajestpiekna #Russia #Poland #UkraineRussiaWar,39.5k spectators and game eded Lech-Legia 1:1.#Ukraine pic.twitter.com/ctqoVmDy58— Skënderbeu (@Skenderbeu__) April 9, 2022
За кілька хвилин до цього ультрас влаштували вогняне шоу.
Lech Poznan v Legia Warszawa— Defend Ultras (@DefendUltras) April 9, 2022
09.04.2022 pic.twitter.com/Ya7BV3XdYx
До слова, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, виступаючи перед прихильниками своєї партії «Вперед, Італія», сказав, що розчарований у російському президенті Володимирі Путіні через війну проти України.