«Путін повісився»: польські ультрас влаштували перфоманс (відео)

На поєдинку Лех – Легія фанати гостей вивісили банер з повішеним Путіним

Польські ультрас скандували свою улюблену лайливу кричалку «Ruska k*urwa» (російська повія – ред.)

Футбольні фанати, що прийшли на матч 28-го туру чемпіонату Польщі в Екстракласі між «Лехом» і «Легією», влаштували приголомшливий перфоманс на трибунах міського стадіону Познані. Відео опубліковано в Twitter-каналі Defend Ultras.

Фанати гостей на початку матчу вивісили дуже красномовний банер на підтримку України та на зневагу терористам.

На банері було зображено президента Росії Володимира Путіна у футболці московського «Спартака» з петлею на шиї.

Déploiement d'un tifo de #Poutine pendu, lors du match en #Pologne : Lech Poznan VS Legia Warszawa. pic.twitter.com/oqdA8qtXS6 — Patrick Edery (@patrick_edery) April 9, 2022

Польські ультрас скандували свою улюблену лайливу кричалку «Ruska k*urwa» (російська повія – ред.).

За кілька хвилин до цього ультрас влаштували вогняне шоу.

Lech Poznan v Legia Warszawa

09.04.2022 pic.twitter.com/Ya7BV3XdYx — Defend Ultras (@DefendUltras) April 9, 2022





До слова, колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, виступаючи перед прихильниками своєї партії «Вперед, Італія», сказав, що розчарований у російському президенті Володимирі Путіні через війну проти України.