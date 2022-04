«Путін повісився»: польські ультрас влаштували перфоманс (відео)

Футбольні фанати, що прийшли на матч 28-го туру чемпіонату Польщі в Екстракласі між «Лехом» і «Легією», влаштували приголомшливий перфоманс на трибунах міського стадіону Познані. Відео опубліковано в Twitter-каналі Defend Ultras.

Фанати гостей на початку матчу вивісили дуже красномовний банер на підтримку України та на зневагу терористам.

На банері було зображено президента Росії Володимира Путіна у футболці московського «Спартака» з петлею на шиї.

Польські ультрас скандували свою улюблену лайливу кричалку «Ruska k*urwa» (російська повія – ред.).

"Ruska kurwa"(Russian Whore) and a huge banner with #Putin.In such an atmosphere today match between #Poznań and #Warsaw was held.#Polska #Poland #Krakow #Wrocław #Poland #polskajestpiekna #Russia #Poland #UkraineRussiaWar,39.5k spectators and game eded Lech-Legia 1:1.#Ukraine pic.twitter.com/ctqoVmDy58