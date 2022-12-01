Рашисти знову атакували енергетичну інфраструктуру України: є поранені

Внаслідок ворожої атаки поранено двох енергетиків

Сьогодні, 1 грудня, російські терористи здійснили черговий обстріл енергетичних підприємств. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

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«Внаслідок ворожої атаки поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано необхідну допомогу та доставлено до лікарні. Загрози життю немає», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

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Відомо, що за останні два місяці енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 16-ти терористичних атак Росії. Внаслідок них 24 енергетики зазнали поранень, троє загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.

Нагадаємо, за даними «Укренерго» станом на 30 листопада дефіцит потужності складав 27%.

Також раніше ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.