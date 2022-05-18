Рашисти знищили маріупольську синагогу (фото)

Окупанти руйнують будівлі єврейської громади

Російські окупанти зруйнували будівлю єврейської громади в Маріуполі. Про це повідомляє міськрада Маріуполя

«Вкотре підтверджують свій ганебний статус «рашистів». Російські «освободітєлі» знищують усе на своєму шляху та за кількостю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів.

Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю «старої синагоги» та приміщення центру громади», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська від Києва та зупинити наступ російських військових на Запоріжжя та Донеччину.