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    Події в Україні

    Рашисти знищили маріупольську синагогу (фото)

    Рашисти знищили маріупольську синагогу (фото)
    фото: t.me/mariupolrada

    Окупанти руйнують будівлі єврейської громади

    Російські окупанти зруйнували будівлю єврейської громади в Маріуполі. Про це повідомляє міськрада Маріуполя

    «Вкотре підтверджують свій ганебний статус «рашистів». Російські «освободітєлі» знищують усе на своєму шляху та за кількостю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів.

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    Рашисти знищили маріупольську синагогу (фото)
    Рашисти знищили маріупольську синагогу (фото)

    Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю «старої синагоги» та приміщення центру громади», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська від Києва та зупинити наступ російських військових на Запоріжжя та Донеччину.

    Теги: Маріуполь росія окупанти Ізраїль війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти знищили маріупольську синагогу (фото)