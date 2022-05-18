Учасники бойових дій та їхні діти отримають пільги на навчання: які саме
Міністерство освіти й науки обіцяє учасникам бойових дій та їхнім дітям пільги на здобуття освіти
Учасники бойових дій та їхні діти отримають пільги на здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Про це повідомило Міністерство освіти й науки України.
Державну цільову підтримку надаватиме заклад освіти, до якого студента зараховано. Якщо студента відрахують, то пільги теж скасовуються.
Які пільги передбачено:
- повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевого бюджетів;
- пільгові дострокові кредити для здобуття освіти;
- соціальні стипендії;
- безоплатне забезпечення підручниками;
- безкоштовний доступ до інтернету, системи баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
- безоплатне проживання в гуртожитку.
Що робити, якщо відмовлено у наданні підтримки:
- Звернутися до ректора (директора) закладу освіти.
- Звернутися зі скаргою до Міністерства освіти й науки України.
Що ще важливо знати
У МОН також повідомили, хто саме має право на отримання соціальних стипендій, а також які документи потрібно надати для отримання пільг:
Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що цьогорічні випускники шкіл, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, отримають атестати та інші передбачені законодавством освітні документи.
Відомо, що у післявоєнний час надаватиметься перевага у державному фінансуванні професійно-технічній і фаховій передвищій освіті, інженерних й високотехнологічних спеціальностей.
Раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.