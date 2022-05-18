Учасники бойових дій та їхні діти отримають пільги на навчання: які саме

Державну цільову підтримку надаватиме заклад освіти, до якого студента зараховано

Міністерство освіти й науки обіцяє учасникам бойових дій та їхнім дітям пільги на здобуття освіти

Учасники бойових дій та їхні діти отримають пільги на здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Про це повідомило Міністерство освіти й науки України.

Державну цільову підтримку надаватиме заклад освіти, до якого студента зараховано. Якщо студента відрахують, то пільги теж скасовуються.

Які пільги передбачено:

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевого бюджетів;

пільгові дострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безкоштовний доступ до інтернету, системи баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Пільги для учасників бойових дій та їхніх дітей

Що робити, якщо відмовлено у наданні підтримки:

Звернутися до ректора (директора) закладу освіти. Звернутися зі скаргою до Міністерства освіти й науки України.

Що ще важливо знати

У МОН також повідомили, хто саме має право на отримання соціальних стипендій, а також які документи потрібно надати для отримання пільг:

Які документи потрібні для отримання пільг на навчання

Хто має право на пільгові дострокові кредити для здобуття освіти

Хто має право на отримання соціальних стипендій

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що цьогорічні випускники шкіл, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, отримають атестати та інші передбачені законодавством освітні документи.

Відомо, що у післявоєнний час надаватиметься перевага у державному фінансуванні професійно-технічній і фаховій передвищій освіті, інженерних й високотехнологічних спеціальностей.

Раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.