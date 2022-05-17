Захисники Маріуполя отримали новий наказ

Очільник оборонного відомства України розповів подробиці

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягти війська від Києва та зупинити наступ російських військових на Запоріжжя та Донеччину. Посадовець дав коментар журналістам у Києві.

«Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва. Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тис. російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ – зберегти своє життя», – зазначив Олексій Резніков.

Міністр додав, що на Азовсталі було багато бійців різних підрозділів, життя яких необхідно врятувати.

«Наша головна мета – зберегти життя гарнізону захисників Маріуполя, до складу якого входять морські піхотинці, бійці Територіальної оборони ЗСУ, поліція, прикордонники, нацгвардія, бійці окремого полку «Азов». Сьогодні відбуваються дуже складні процеси, в тому числі й перемовні, за допомогою Червоного Хреста. Це евакуація поранених у тяжкому стані та інших поранених. Наш план – зберегти їм життя й потім свободу», – зауважив Олексій Резніков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не володіє інформацією про можливий обмін українських захисників, евакуйованих із «Азовсталі», на рашистських військовополонених.