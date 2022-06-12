Рашисти знищують Лисичанськ, тяжкі кадри обстрілів (відео 18+)
У Лисичанську все палає через ворожі обстріли
фото: скріншот із відео
Українські військові надають допомогу потерпілим від обстрілів людям
Кореспондент AFP 11 червня зняв обстріли Лисичанська. На відео чутно численні вибухи, видно пожежі.
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Українські військові надають допомогу потерпілим від обстрілів людям. Вони, зокрема, наклали турнікет на поранену руку жінки, а згодом посадили її в автівку, яку зупинили на дорозі.
Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.
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