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    Події в Україні

    У Маріуполі окупанти планують знести всі частково зруйновані будинки – радник мера

    У Маріуполі окупанти планують знести всі частково зруйновані будинки – радник мера
    фото з відкритих джерел

    Опалення в місті взимку не буде, натомість окупанти обіцяють встановити палатки обігріву

    У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти планують зносити зруйновані їхніми ж обстрілами будинки, компенсацій не буде. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

    «По всіх частково зруйнованих будинках з’явились повідомлення окупантів про знесення протягом двох тижнів з вимогою на виселення. Про те, куди і як будуть потім переселяти людей окупанти не відповідають, переклавши проблему на маріупольців знов.

    Окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок. Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з «компенсації» на «допомогу по ремонту», – зазначив він.

    Також, за словами Андрющенка, опалення взимку не буде, натомість окупанти обіцяють встановити палатки обігріву. «Як в палатках збираються обігріти понад 130 тис. людей – швидше відповідь, аніж питання. Наші джерела повідомляють, що за планом школи будуть працювати лише в теплий період, саме тому замість літніх канікул будуть довгі зимові або ще обговорюється план (зробити вигляд) онлайн освіти», – пояснив радник мера.

    Нагадаємо, Маріупольці змушені по 10 днів зберігати тіла рідних вдома.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі окупанти планують знести всі частково зруйновані будинки – радник мера