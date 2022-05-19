Росія готує чергові провокації на Донбасі – РНБО

Метою фейкових повідомлень рашистів є спроба забезпечити «інформаційне алібі» для своїх злочинів

Пропагандистські російські ЗМІ розповідають про нібито відомі їм плани українських військових

Окупанти поширюють нові фейки про війну в Україні, зокрема не полишають спроб дискредитувати нашу країну на міжнародній арені. Вони заявляють, що українці розстрілюватимуть мирних мешканців. Про це повідомляє Центрі протидії дезінформації

«Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони Росії повідомляє про провокації за «бучанським сценарієм», що нібито «готує українська влада за підтримки західних кураторів», – розповіли у Центрі.

Пропагандистські російські медіа розповідають про нібито відомі їм плани українських військових. Звинувачують їх у планах «переодягнутися у форму російської армії з білими пов'язками». Заявляють, що на відео «розстрілюватимуть» мешканців Костянтинівки.

«Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави», – наголосили у Центрі.

Метою таких повідомлень рашистів є спроба забезпечити «інформаційне алібі» для своїх злочинів. Вони намагаються «підготувати» населення Росії та міжнародну спільноту до звірств, які планують.

Нагадаємо, Одеса потролила Захарову через слова про військову техніку на кіностудії.

Як повідомлялося, російські пропагандистські медіа поширюють новий фейк, що нібито українські біженці «до смерті забили поляка» у Варшаві.

Черговий дезінформативний наратив поширює міністерство оборони РФ. Так, на офіційних ресурсах відомства вся інформація про ураження Збройними силами України російського корабля «Всеволод Бобров» маркується як «фейк», підтвердженням чому, на думку російських силовиків, є те, що «українські телеграм-канали не надали жодних доказів цього факту».