Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти зруйнували відомий курорт на Донеччині (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти зруйнували відомий курорт на Донеччині (фото)
Окупанти цілеспрямовано обстрілювали корпуси санаторіїв і грязелікарню
Сергій Рудик/Facebook

«Слов’янський курорт» – один із найбільших грязелікувальних закладів України

Російські загарбники сьогодні вкотре обстріляли «Слов’янський курорт» на Донеччині. Про це повідомив нардеп Сергій Рудик.

«Місто Слов’янськ. Сьогодні рашисти обстріляли ракетами місцеву ТЕЦ. А зовсім поруч – «Слов’янський курорт». А точніше сказати – те, що від нього залишилося.

Зазначається, що ще зовсім недавно – це був один із найбільших грязелікувальних закладів України. Заснований ледь не дві сотні років тому, ще на початку 19 ст. Курорт серйозно постраждав під час першої навали рашистів у 2014 р. Влітку цього року окупанти цілеспрямовано обстрілювали корпуси санаторіїв і грязелікарню. Зараз це, фактично, курорт-привид.

«Санаторії і інфраструктуру Слов’янського курорту доведеться будувати з нуля. І питання не лише в бюджетах і будматеріалах», – додав Рудик.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Читайте також: Окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС, спалахнула пожежа (фото)
Теги: окупанти війна Слов’янськ рашисти ворог

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Кривому Рогу: рашисти влучили в промислове підприємство
Удар по Кривому Рогу: рашисти влучили в промислове підприємство
15 вересня, 13:54
Пожежу довелося гасити під обстрілами
Окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС, спалахнула пожежа (фото)
Сьогодні, 13:13
На місцях влучань у Чугуєві працюють всі профільні служби
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула дитина
Сьогодні, 14:51

Події в Україні

Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі, – МАГАТЕ
Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі, – МАГАТЕ
На Запоріжжі невідомі підірвали колії, якими користувались окупанти
На Запоріжжі невідомі підірвали колії, якими користувались окупанти
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
Рашисти зруйнували відомий курорт на Донеччині (фото)
Рашисти зруйнували відомий курорт на Донеччині (фото)
Запоріжжя: у селищі, куди окупанти перекидали техніку, прогриміли вибухи
Запоріжжя: у селищі, куди окупанти перекидали техніку, прогриміли вибухи
Дві автівки пропагандиста Кисельова згоріли вщент: з'явилися фото
Дві автівки пропагандиста Кисельова згоріли вщент: з'явилися фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ
150K
Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом
69K
Роман Безсмертний: Світ не розуміє, з чим зіткнеться найближчими місяцями
31K
Під час прощання з Єлизаветою ІІ трапився неприємний інцидент (відео)
29K
ЦРУ оцінило ризик застосування Путіним ядерної зброї
20K
Українські військові продовжують наземні маневри в трьох районах Херсонщини, – ISW

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Вчора, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Вчора, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту