Рашисти зруйнували відомий курорт на Донеччині (фото)

«Слов’янський курорт» – один із найбільших грязелікувальних закладів України

Російські загарбники сьогодні вкотре обстріляли «Слов’янський курорт» на Донеччині. Про це повідомив нардеп Сергій Рудик.

«Місто Слов’янськ. Сьогодні рашисти обстріляли ракетами місцеву ТЕЦ. А зовсім поруч – «Слов’янський курорт». А точніше сказати – те, що від нього залишилося.

Зазначається, що ще зовсім недавно – це був один із найбільших грязелікувальних закладів України. Заснований ледь не дві сотні років тому, ще на початку 19 ст. Курорт серйозно постраждав під час першої навали рашистів у 2014 р. Влітку цього року окупанти цілеспрямовано обстрілювали корпуси санаторіїв і грязелікарню. Зараз це, фактично, курорт-привид.

«Санаторії і інфраструктуру Слов’янського курорту доведеться будувати з нуля. І питання не лише в бюджетах і будматеріалах», – додав Рудик.

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Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.