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Резніков йде у відставку? Міністр оборони України відреагував на чутки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Резніков йде у відставку? Міністр оборони України відреагував на чутки
Міністр оборони України Олексій Резніков
фото з відкритих джерел

Резніков заявив, що звільнитись може й сам, якщо «уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки»

Міністр оборони України, Олексій Резніков, відреагував на чутки про його відставку та можливе призначення на посаду послом в Британії. Про це він розповів у інтерв'ю «24 Канал».

Резніков підкреслив, що такі рішення зазвичай приймає глава держави. Водночас додав, що звільнитись може й сам, якщо «уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки».

«Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади – ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це – тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою», - зазначив міністр оборони.

Також Резніков не впевнений, що він погодився би посісти посаду посла, якби отримав таку пропозицію.

«Тут не питання «куди?», а питання «щоб що?». Я - людина проєкту, от якщо є завдання - то виконаю його. Просто так отримати якусь посаду мені не цікаво, тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. А це - дуже невдячна історія, ти отримуєш тільки «на горіхи», - підкреслив міністр.

Раніше Олексій Резніков повідомив, що деякі українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.
 
 
 

Теги: історія міністр навчання Олексій Резніков

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