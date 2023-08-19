Українські військові вже почали навчання на F-16

Навчання триватимуть щонайменше шість місяців, за цей час потрібних навичок встигнуть набути не лише пілоти, а й техніки

Заняття триватимуть щонайменше шість місяців

Деякі українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів у коментарі «24 каналу».

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Навчання триватимуть щонайменше шість місяців, за цей час потрібних навичок встигнуть набути не лише пілоти, а й техніки.

«Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби будувати виправдані очікування – мінімум шість місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше», – додав міністр.

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До програми також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня іноземної недостатньо.

«Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо, скільки, яка саме зброя буде на винищувачах. Адже без радарів літак не бачить, а без кулеметів, ракет та снарядів – не є зброєю, а є лише носієм», – підкреслив він.

Нагадаємо, Україна очікує отримати від західних партнерів не лише літаки F-16, а ще й Gripen, французькі Rafale і Eurofighter Typhoon.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили запит Данії на передання навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це повинно наблизити початок підготовки українських льотчиків на цих літаках.

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Нагадаємо, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американські винищувачі F-16 прибудуть в Україну після завершення навчання українських пілотів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь».