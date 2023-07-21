У Польщі впав американський безпілотник і спричинив паніку: обставини інциденту

Дрон впав у лісополосі, далеко від дороги

У Польщі вважають, що безпілотник міг «втекти» від військових під час навчань на полігоні

У Південній Сілезії на південному заході Польщі впав американський безпілотник і спричинив паніку місцевих мешканців. Про це пише місцеве видання RMF.

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Інцидент трапився у лісі біля міста Тшебень. Очевидець зателефонував до екстрених служб і повідомив, що в лісі впав невеликий літак. Згодом з'ясувалося, що це був американський військовий безпілотник. Постраждалих немає. Безпілотник виявили за кількасот метрів від дороги.

За словами кореспондента RMF FM, апарат, який впав у Тшебені, є американським безпілотником із восьмиметровим розмахом крил. За неофіційними даними RMF FM, американські військові тренувалися на сусідньому полігоні. Тшебень примикає до військових полігонів, що належать 10-й бронекавалерійській бригаді у Свєнтошуві. А безпілотник найімовірніше «втік» від солдатів під час навчання.

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«Безпілотник, знайдений у Нижній Сілезії, охороняється відповідними службами. Наразі аналіз показав, що ми не маємо справу з ворожим безпілотним літальним апаратом. Ситуація контрольована і не становить загрози для Польщі», – написав у Twitter заступник міністра спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин.

До слова, ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries представила свої дрони-камікадзе Rotem. Ці безпілотники здатні розганятися до 370 км/год та атакують цілі з точністю до метра.

Дрон-камікадзе Rotem зовні нагадує звичайний цивільний квадрокоптер збільшених розмірів. Він є тактичним баражувальним боєприпасом із системою вертикального зльоту та посадки.

Безпілотник має дальність дії 10 км, вага 6 кг і може залишатися у повітрі до 30 хвилин із боєголовкою. Він також може «зависати» у повітрі, що дає можливість військовим стежити за місцевістю через денну чи нічну камеру.

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Rotem можна використовувати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Особливо ефективний цей БПЛА у міських умовах, оскільки дає змогу спостерігати та знищувати цілі, заховані за будинками.