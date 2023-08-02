Невдало втікли від мобілізації: 500 росіян служитимуть в армії Ізраїлю

«Нові репатріанти» з Росії мають відслужити у армії Іраїлю більше місяця

З початку липня до вересня відбувається основний призов до підрозділів армії оборони Ізраїлю. Тисячі молодих чоловіків і жінок, серед яких є і росіяни, стають новобранцями і розпочинають базову військову підготовку. Про це пише The Jerusalem Post.

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Новобранці розпочнуть базову підготовку, яка триватиме до вересня. Серед новобранців 57,6% – чоловіки, а 42,4% – жінки. Майже 500 з нових солдатів – це так звані «нові репатріанти» з Росії. 471 солдат з них – це так звані «самотні солдати», які приїхали до Ізраїлю і пройдуть обов'язкову службу в ізраїльській армії. Видання пояснює, що це громадяни, які не мають сім'ї, і більша кількість із них – росіяни, які переїхали до Ізраїлю за останній час. Також тут служать новобранці зі США, Ефіопії, України та Франції. Також по одному «новому репатріанту» приїхало з Естонії, Південної Кореї, Греції, Мартініки, Парагваю, Конго та Румунії.

Нинішній призов в Ізраїлі ускладнений протестами проти судової реформи, яку проводить уряд Біньяміна Нетаньяху. Резервісти Армії оборони Ізраїлю розгорнули кампанію на підтримку ізраїльської демократії та відмовляються з'являтися на щорічні навчання.

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Ці форми протесту не лише відбиваються на внутрішньому розпорядку життя Ізраїлю, а й здатні серйозно послабити його позиції Близькому Сході. Командування ізраїльської армії вважає протест резервістів найсерйознішою загрозою безпеці країни за останні десятиліття.

Начальник Генштабу Херці Ха-Леві попереджає, що боєздатність країни вже підірвана, і ситуація серйозно погіршиться за останні тижні. Цю ситуацію використовує радикальне ліванське угруповання Хезболла, яке спонсорує Іран. Він обіцяє перевірити боєздатність ізраїльтян вилазками на північних кордонах Ізраїлю. Через добу після ухвалення Кнесетом судової реформи лідер «Хезболли» Хасан Насралла заявив, що Ізраїль поринає в хаос і переходить «в режим самознищення».

Судова реформа – не єдиний приклад посилення законів, яке проводить уряд Нетаньяху. У країні скасовано прискорену репатріацію для росіян і білорусів, їм та українцям припинено виплату «особливої ​​допомоги» на адаптацію.

Нагадаємо, 25 липня на перших шпальтах ізраїльських газет замість звичних фото – були чорні прямокутники і під ними лаконічний напис «Чорний день для ізраїльської демократії». Це своєрідний протест проти того, що напередодні парламент схвалив першу частину судової реформи, яка спричинила найбільші протести в історії країни.

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Після ухвалення законопроекту в Ізраїлі відновилися протести проти судової реформи, що почалися ще на початку 2023 року. На ці акції виходили сотні тисяч людей, вони стали найбільшими історії країни. До пізньої ночі продовжувалися протести у Тель-Авіві та інших ізраїльських містах.