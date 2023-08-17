Премʼєр-міністр Латвії офіційно пішов у відставку

Наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік

Премʼєр Латвії Крішʼяніс Каріньш подав заяву про відставку. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прийняв її. Про це Крішʼяніс Каріньш повідомив у Twitter.

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Уряд Каріньша продовжить працювати як тимчасовий до створення нового уряду. Зазначимо, що наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік.

Крішʼяніс Каріньш обіймав посаду чотири з половиною роки, і на цей період випали усі складні події останніх років, зокрема пандемія коронавірусу, гібридні загрози на східних кордонах та виклики, повʼязані з повномасштабною війною Росії проти України. На початку серпня Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами про збереження уряду, проте вони не погодилися на його умову про заміну певних міністрів та запропонували іншу – щоб відставку міністрів розглядали, якщо вони не виконають конкретні завдання у визначений термін.

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Каріньш на це не погодився та почав перемовини про потенційну коаліцію з двома іншими партіями. Спершу він заявив, що не планує йти у відставку, але у понеділок змінив рішення та оголосив, що подасть заяву.

Ймовірним наступником Каріньша на посаді називають Евіку Сіліня, чинного міністра з питань добробуту, яка також є представницею партії Каріньша «Нова єдність».

Нагадаємо, що 14 серпня прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив, що піде у відставку цього тижня. За словами Каріньша, він подає у відставку через блокування роботи уряду на благо добробуту і економічного зростання країни.