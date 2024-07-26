РФ активізувала штурмові дії на Харківщині

Окупанти завдали 32 удари дронами-камікадзе та здійснили 479 обстрілів позицій Сил оборони України

З початку доби на Харківщині вже відбулося п'ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ОТУ «Харків».

«В операційній зоні ОТУ «Харків» обстановка залишається складною та напруженою. В районі населеного пункту Глибоке противник активізував штурмові дії. У Вовчанську противник здійснює переміщення штурмових груп, поповнює боєкомплект та активно веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ворог завдав в напрямку позицій українських військ 26 авіаційних ударів, використавши 50 КАБів. Цілили райони населених пунктів Веселе, Липці, Глибоке, Стариця, Вовчанські хутори, Руська Лозова та Питомник.

Окупанти завдали 32 удари дронами-камікадзе та здійснили 479 обстрілів позицій Сил оборони України.

Протягом поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.