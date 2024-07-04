Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року

Противник активізувався на Оріхівському напрямку

Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів з використанням 16 ракет. Крім того, ворог здійснив 36 авіаційних ударів (скинув 51 КАБ), задіяв 303 дрони-камікадзе та понад 2600 обстріляв позиції наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше було на Покровському і Торецькому напрямках. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу.

На Харківському напрямку

Російські терористи 11 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Липців, Вовчанська і Глибокого. В районі Вовчанська на даний час триває бій. Ситуація контрольована.

За наявною на цей час інформацією, протягом доби ворог втратив 111 осіб вбитими та пораненими і 64 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк та сім автомобілів. Окрім того, пошкоджено одну гармату та три бойових броньованих машини. Підрахунок триває.

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На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші позиції Бої точилися поблизу Стельмахівки, де три атаки було відбито, ще одна – продовжується.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

За день російські війська 29 разів атакували українських захисників. В районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Терни відбито 23 атаки, п’ять атак ворога триває. Також триває бій в Серебрянському лісі. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили три атаки противника поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. Противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку

Зазнали невдачі п’ять спроб загарбників просунутися поблизу Калинівки. На даний час триває одне боєзіткнення.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ситуація напружена. Окупанти 17 разів намагалися потіснити українських захисників поблизу Деліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж дня агресор загалом здійснив 34 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Прогреса, Яснобродівки, Уманського і Карлівки. 24 атаки українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень тривають. Зокрема, біля Євгенівки, Воздвиженки та Калинового.

За попередніми підрахунками на цьому напрямку сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 320 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено 6 артилерійських засобів, підбито танк противника. Втрати загарбників уточнюються.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 12 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Ворог провів чотири спроби штурму позицій наших воїнів поблизу населених пунктів Водяне, Урожайне та Макарівка. Успіху не мав.

На Оріхівському напрямку

Противник активізувався та за день здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Роботине та Щербаки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 862-й день повномасштабної війни в Україні.