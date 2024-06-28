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Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2024 року

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2024 року
Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів
фото: Генштаб

Найгарячішими напрямками залишалися протягом дня Торецький, Покровський та Курахівський

Протягом доби ворожі війська завдали по території України шість ракетних ударів (сумарно вісім ракет) та 43 авіаційних удари, загалом скинувши 56 керованих авіабомб (КАБів). Також ворог застосував 458 дронів-камікадзе. З різного типу озброєння здійснив 2863 обстріли по укріпленнях ЗСУ і мирних населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Відбулося 119 бойових зіткнень. Ситуація в районах бойових дій складна, але контрольована, інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше було на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.

 

На Харківському напрямку

Ворог намагався провести три штурми – в районах Вовчанська, Липців та Сотницького Козачка, успіху не мав.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

Куп’янський напрямок

Відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки, північно-східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

Лиманський напрямок

Суттєвих змін в обстановці не відбулося. Агресор протягом дня вісім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Копанок, Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Чотири атаки відбито, бої тривають.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

Сіверський напрямок

Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки.

Краматорський напрямок

Ворог уже 6 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районі Часового Яру. Три атаки відбито. Бої тривають.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

Торецький напрямок

Окупанти протягом дня продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом ворог намагався 26 разів штурмувати позиції наших захисників в районах Дружби, Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Один бій ще триває.

За попередньою інформацією, на Торецькому напрямку ворог втратив 70 осіб, п’ять одиниць автомобільної техніки та артсистему. Пошкоджено два автомобілі та артилерійську систему.

Покровський напрямок

Також напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка та Уманське. Всього наразі відбулось 27 атак, одна триває.

За наявною інформацією ворог втратив на цьому напрямку понад 300 військовослужбовців, танк, три ББМ, п’ять артсистем та один автомобіль. Пошкоджено три танки, чотири ББМ та чотири артсистеми.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

Курахівський напрямок

На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 18 разів атакували позиції Сил оборони. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація під контролем наших захисників.

Попередньо, близько 50 військовослужбовців втратив ворог на Курахівському напрямку за сьогодні. Також знищено чотири танки, дев’ять бойових броньованих машини. Ще п’ять танків пошкоджено.

Времівський напрямок

Ворог тиснув в районі Костянтинівки. Дві атаки відбито, одне боєзіткнення триває.

Оріхівський напрямок

Успіху не мала спроба агресора атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.

мапа: deepstate
мапа: deepstate

Придніпровський напрямок

Десять атак противника успішно відбито. Втрат позицій не допущено. Ситуація під контролем Сил оборони.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Успіхи авіації та ракетних військ ЗСУ за минулу добу

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по п’яти районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, зенітно-ракетному комплексу, радіолокаційній станції та трьох складах з боєприпасами противника.

Слід відзначити професійну бойову роботу воїнів 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Гармаші проявляють неабияку майстерність в ураженні живої сили, озброєння та техніки противника.

Нагадаємо, триває 856-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб росія Україна ЗСУ

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