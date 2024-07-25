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Втрати ворога станом на 25 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
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Втрати ворога станом на 25 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 883-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 липня втратила:

  • особового складу  ‒ близько 571350 (+1230) осіб, 
  • танків  ‒ 8313 (+11) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16039 (+26) од,
  • артилерійських систем  – 15804 (+45) од,
  • РСЗВ  – 1125 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 904 (+2) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 12610 (+66),
  • крилаті ракети  ‒ 2402 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2661 (+11)
Втрати ворога станом на 25 липня 2024
Втрати ворога станом на 25 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 липня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 11 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 липня
Активність флоту окупантів станом на 21 липня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 883-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб корабель втрати

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