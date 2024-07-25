Втрати ворога станом на 25 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 25 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 25 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 571350 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8313 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,
- артилерійських систем – 15804 (+45) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 904 (+2) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),
- крилаті ракети ‒ 2402 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2661 (+11)
Активність флоту окупантів станом на 25 липня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – два судна, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 11 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 883-й день повномасштабної війни в Україні.
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