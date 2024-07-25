Втрати ворога станом на 25 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 883-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 25 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 липня втратила:

особового складу ‒ близько 571350 (+1230) осіб,

танків ‒ 8313 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,

артилерійських систем – 15804 (+45) од,

РСЗВ – 1125 (+0) од,

засоби ППО ‒ 904 (+2) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),

крилаті ракети ‒ 2402 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 2661 (+11)

Втрати ворога станом на 25 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 липня:

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 липня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 883-й день повномасштабної війни в Україні.