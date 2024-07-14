Втрати ворога станом на 14 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1320 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 14 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 14 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 14 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 559090 (+1320) осіб,
- танків ‒ 8206 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,
- артилерійських систем – 15262 (+46) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 14 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі чотири ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – десять суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 14 липня протиповітряною обороною сходу України збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, чотири розвідувальні БпЛА розвідники: три «Орлан-10» і один Zala.
Нині триває 872-й день повномасштабної війни в Україні.
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