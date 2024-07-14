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Втрати ворога станом на 14 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 14 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 872-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1320 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 14 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 559090 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 8206 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,
  • артилерійських систем – 15262 (+46) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2566 (+10).

Дані уточнюються.

Втрати ворога станом на 14 липня 2024
Втрати ворога станом на 14 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 липня:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі чотири ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – десять суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 14 липня
Активність флоту окупантів станом на 14 липня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 14 липня протиповітряною обороною сходу України збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, чотири розвідувальні БпЛА розвідники: три «Орлан-10» і один Zala.

Втрати авіаційних систем ворога за 14 липня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога за 14 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 872-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року
Теги: війна фронт ворог Генштаб втрати

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