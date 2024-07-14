Втрати ворога станом на 14 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 872-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1320 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 14 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 липня втратила:

особового складу ‒ близько 559090 (+1320) осіб,

танків ‒ 8206 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,

артилерійських систем – 15262 (+46) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 890 (+1) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),

крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 2566 (+10).

Дані уточнюються.

Втрати ворога станом на 14 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 липня:

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

В Азовському морі чотири ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – десять суден, з них шість рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 14 липня інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 14 липня протиповітряною обороною сходу України збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, чотири розвідувальні БпЛА розвідники: три «Орлан-10» і один Zala.

Втрати авіаційних систем ворога за 14 липня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 872-й день повномасштабної війни в Україні.