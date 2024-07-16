Втрати ворога станом на 16 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 16 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 16 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 561400 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8227 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36) од,
- артилерійських систем – 15368 (+44) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 892 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2577 (+8).
Активність флоту окупантів станом на 16 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі чотири ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересахРФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 873-й день повномасштабної війни в Україні.
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