Втрати ворога станом на 21 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 21 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 21 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 21 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб;
- танків ‒ 8266 (+9) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од.;
- артилерійських систем – 15586 (+44) од.;
- РСЗВ – 1121 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 896 (+1) од.;
- літаків – 362 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52);
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0);
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2616 (+9).
Активність флоту окупантів станом на 21 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі чотири ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Нині триває 878-й день повномасштабної війни в Україні.
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