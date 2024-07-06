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Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року
Відбулося 119 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку

Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних (із застосуванням 12 ракет) та 47 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 63 КАБи), використав для ураження 422 дрони-камікадзе. Здійснив 2797 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого та Липців. Три штурмові дії агресора успішно відбито українськими захисниками. Триває бій у двох локаціях в районі Глибокого. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бій продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Сьогодні ворог досить активний. Атакував 21 раз в районах Невського, Серебрянського лісу, Греківки, Макіївки та Тернів. Ще точаться два боєзіткнення, всі інші наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Противник сім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Спірного та Виїмки. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку

Активність ворога обмежилась шістьма бойовими зіткненнями. Чотири атаки в районах Іванівського, Кліщіївки та Часового Яру захлинулись. Загарбники зазнали втрат і відійшли. Ситуація напружена – триває бій у двох локаціях біля Калинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 38 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Новоселівки Першої, Прогреса, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Воздвиженки та Нетайлового. Наразі, 25 атак ворога відбито, 13 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території.

Окупанти концентрують зусилля для просування у бік Новоолександрівки та Новоселівки Першої. Зазнають значних втрат. За попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на Покровському напрямку 331 окупанта, 123 з них – безповоротно. Знищено чотири ворожих автомобіля і дві гармати, зокрема, російську САУ 2С19 «Мста-С». Ще п’ять різних гармат і танк загарбників значно пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Курахівському і Времівському напрямках

Ворог по 7 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки. Ще тривають бої у двох локаціях.

На Оріхівському напрямку

Окупанти двічі безуспішно штурмували наші позиції районі Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили п’ять атак російських загарбників на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо, триває 864-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти війна Генштаб фронт втрати ворог

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