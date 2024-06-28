Аналітики розповіли про ситуацію на Харківському напрямку

27 червня бої тривали на північ і північний схід від міста Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було

Російські та українські війська продовжували бої на північ від Харкова поблизу Липців і Глибокого

Російська диверсійно-розвідувальна група ввечері 26 червня здійснила штурм кордону на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків), але війська РФ не почали наступальних дій у цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська ввечері 26 червня відбили штурм росіян поблизу Сотницького Козачка (на північний захід від Золочева). Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленого розміру біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від міста Харків. Це може дозволити російським військам розпочати наступальні дії на південь у районі Золочева або на захід у Сумську область.

мапа: ISW

27 червня бої тривали на північ і північний схід від міста Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські та українські війська продовжували бої на північ від Харкова поблизу Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 26 і 27 червня.

Російський мілбогер стверджував, що українські сили успішно контратакували у Вовчанську та відновили позиції на вулицях Короленка, Соборній та Хлібороба. Командир українського батальйону, який діє на півночі Харківської області, 26 червня заявив, що російські війська постійно риють окопи на першій і другій лініях оборони в цьому районі, але українська артилерія та підрозділи безпілотників ускладнюють зусилля Росії з будівництва укріплень.

Повідомляється, що нещодавно на харківський напрямок з херсонського напрямку перекинулися підрозділи російського 44-го армійського корпусу (Ленінградський військовий округ).