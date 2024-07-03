Окупанти модифікували авіабомби ФАБ-500: що це означає

Авіабомби ФАБ-500 можуть атакувати будь-яку територію Харкова

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія модифікувала авіабомби ФАБ-500. Вони дістають до будь-якої точки Харкова. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили», – розповів голова Харківської ОВА.

Синєгубов зазначив, що спочатку росіяни використовували ці авіабомби лише по лінії фронту.

«Наразі його (Ред. – ФАБ-500) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що 27 червня російські загарбники вперше застосували по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

Також російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.