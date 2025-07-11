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РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено адмінбудівлю, лінію електропередач

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено адмінбудівлю, лінію електропередач
Ворог атакував кілька населених пунктів на Дніпропетровщині
фото: vechirniy.kyiv (ілюстративне)

Унаслідок атаки немає постраждалих

У ніч проти 11 липня російська терористична армія атакувала Дніпропетровську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними ОВА, окупанти вдарили безпілотниками по Покровській громаді Синельниківського району. Понівечене сільськогосподарське підприємство. Сталася пожежа.

«Бив ворог і по Нікопольщині – самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони, важку артилерію та РСЗВ «Град». Пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач. Виникло займання», – йдеться у повідомленні.

Лисак наголосив, що всюди – без загиблих і постраждалих. Вранці на Дніпропетровщині оборонці неба збили БпЛА противника.

До слова, на світанку 11 липня російські терористи обстріляли Харків. Наслідки атаки повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

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Теги: війна Дніпропетровщина

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