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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Захід нарешті почав діяти – дрони стали на конвеєр

glavcom.ua
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Українська душа давно потребує свята
фото: thedigital.gov.ua

Сучасна зброя пішла на конвеєр

Читаю новини світового ВПК, і очі розбігаються, як на книжковому ярмарку – все таке цікаве.

У США та Європі почали презентуватися перспективні збройові проєкти. Здебільшого – безпілотники різних типів і призначення, але з обов’язковим використанням ШІ (реального ШІ, а не те, що втюхивають у російських пропагандистів про ти ж модернізовані «шахеди») і включенням у загальну інформаційну систему ведення бою. Це саме те, про що я розповідав як про закономірний розвиток безпілотних систем.

І ось воно починає з’являтися, як то кажуть, у металі. Хоча насправді металу у цих конструкціях значно менше, ніж сучасних високотехнологічних пластиків.

Важливо зауважити, що мова не просто про ідеї та анонси розробок, які існують поки що лише на папері. Ні, це реальні апарати, які можна випробувати у реальних бойових умовах і запускати у серію.

Серед проєктів, що привертають увагу, британська модернізація і великосерійне виробництво українського далекобійного дрона «Бобер – будемо сподіватися, що він навчиться краще протистояти ворожому РЕБу.

Це хочу відмітити каліфорнійську розробку «Вайпер – ударний реактивний безпілотник вертикального зльоту з дальністю під 300 км і швидкістю понад 400 км/год. Безпілотник розробляється спільно з європейськими партнерами і планується бути дешевим у виробництві.

Також у Британії та США (одночасно!) запускають у серії нову модифікацію нашого успішного безекіпажного катера «Магура». А у Франції працюють над автономним підводним човном, який міг би діяти у координації з флотилією «Магур», окрім іншого, мова іде про постановку «розумних підводних мін», що здатні полювати на ворожі кораблі.

Компанія AeroVironment – виробник відомих дронів-камікадзе Switchblade, які стоять на озброєнні США і використовувалися в Україні, представила новий дрон Red Dragon. Його дальність, на відміну від попередників, сягає вже 400 км, і він здатен успішно виконувати завдання без сигналів GPS та допомоги оператора. Бо сам здатен виявляти цілі.

Перелік нових багатообіцяючих збройних проєктів можна продовжувати, зокрема, йдуть випробування перехоплювачів різних типів, орієнтованих, у першу чергу, на «шахеди». Виділяю серед розробок саме ті, що отримали підтримку на Заході, тому, що ця війна потребує масового виробництва. Яке в Україні під ракетно-дроновими ударами не розгорнути.

Три роки країни цивілізованого світу вирішували, чи треба протистояти російській загрозі – дуже довго. Схоже, нарешті роздуплилися і почали діяти. Що принципово важливо, спільно з нашими розробниками, бо самостійні західні вироби на фронті не завжди себе показують вдало. Сподіваюся, вже не зупиняться. І результати ми побачимо вже цього року.

Тому що українська душа давно потребує свята. Великого, гучного, яскравого. З феєрверками і масовим движем. У Москві. І щоб ніяка ППО цьому нашому святу не завадила.

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Джерело
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Теги: війна безпілотник зброя

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