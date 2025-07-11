Окупанти обстріляли Харків: є постраждалі

Наслідки атаки уточнюються

На світанку 11 липня російські терористи обстріляли Харків. Наслідки атаки повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

О 05:33 Терехов повідомив про перші вибухи у місті. За його словами, Харків опинився під атакою ворожих «шахедів».

Вже за 10 хвилин мер підтвердив, що ворог ударив по центру міста. Удар окупантів прийшовся по району житлової забудови. За попередніми даними, є постраждалі.

Пізніше Терехов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждав медичний заклад.

Екстрені служби працюють на місці влучань. Наслідки уточнюються.

Зауважимо, що у ніч на 11 липня ворог вчергове завдав ударів по Миколаєву. Близько другої години ночі в місті пролунали вибухи, після чого у передмісті спалахнула пожежа.

Інформації про масштаби пожежі чи кількість постраждалих на цей момент немає.

Також цієї ночі місто Чугуїв опинилось під атакою ворожих дронів. Близько першої години ночі ворог вдарив по Чугуєву. У центральній частині міста зруйновано два приватних домоволодіння та суттєво пошкоджені будинки навколо.

Через обстріл значних пошкоджень зазнала будівля Чугуївської центральної лікарні. Там внаслідок удару є постраждалі. Ще в одному з мікрорайонів міста також відбулися влучання «шахедів», є пошкодження приватних домоволодінь.

Екстрені служби виїхали та працюють на місцях влучань. Наслідки руйнувань уточнюються.