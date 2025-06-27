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Щомісячна допомога киянам, чиє житло постраждало від обстрілів: як подати заяву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Щомісячна допомога киянам, чиє житло постраждало від обстрілів: як подати заяву
23 червня РФ вдарила по Києву
колаж: glavcom.ua

Із 2022 року вже понад 11 тис. родин, житло яких постраждало, отримали одноразову допомогу 10 тис. грн

Столиця продовжує підтримувати мешканців, які постраждали внаслідок атак росії. Місто розпочало прийом заяв на щомісячну допомогу 20 тис. грн на оренду житла для родин, домівки яких визнані непридатними для проживання внаслідок ударів. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує «Главком». 

Зазначається, що з 2022 року вже понад 11 тис. родин, житло яких постраждало, отримали одноразову допомогу 10 тис. грн – загалом понад 110 млн грн. Лише у 2025 році цією підтримкою скористалося понад 3 100 сімей. 

Хонда пояснила, що раніше це було тимчасове розміщення соціально незахищених категорій киян у житлі резервного фонду. Утім сьогодні і таких можливостей у міста вже немає.

«Київ переходить до фінансування оренди житла. Через ЦНАПи столиці розпочато прийом заяв на щомісячну допомогу в розмірі 20 тис. грн. Виплату в 40 тис. грн вже отримали 359 родин на загальну суму понад 14,3 млн грн. Це говорить і про масштаб потреби, і про відповідальність Києва перед жителями», – зазначила чиновниця.

За її словами,  киянам, які не мають у власності іншого житла на території столиці, надаватимуть щомісячну допомогу протягом 12 місяців або менше – в разі відновлення домівок чи отримання державної компенсації.

«Порядок подання документів передбачає, зокрема, наявність довідки про непридатність житла для проживання. Її здебільшого оформлюють ОСББ, ЖБК або районні комісії. Тому ми вже звернулися до районних держадміністрацій із проханням діяти максимально оперативно», – пояснила Марина Хонда.

Вона зазначила, що також звернутися по допомогу на оплату оренди можуть власники житла, пошкодженого чи зруйнованого з 24 лютого 2022 року, – якщо його ще не відновлено і за нього не отримано відповідну компенсацію від держави.

Заяву та пакет документів необхідно подати через ЦНАПи столиці. Перелік документів за посиланням.

Нагадаємо, у Києві з початку повномасштабного вторгнення російських військ завершено відновлювальні роботи у 25 житлових будинках, які зазнали значних пошкоджень. Наразі на семи багатоквартирних будинках роботи тривають. З початку повномасштабної агресії в Києві було пошкоджено майже 2 тис. 400 будівель і споруд різного ступеня, з яких понад 1, 6 тис. – це багатоквартирні житлові будинки.

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Теги: Марина Хонда житло гуманітарна допомога місцева влада обстріл столиця Київ компенсація війна

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