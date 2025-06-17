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Донька Келлога відреагувала на удари РФ по Києву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Донька Келлога відреагувала на удари РФ по Києву
Окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня
фото: glavcom.ua

Меган Моббс закликала вдарити по Росії санкціями

Донька спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на нічний обстріл Києва та закликала США прийняти законопроєкт про санкції проти РФ. Про це вона написала у соціальній мережі Х, інформує «Главком».

«Ще одна жахлива ніч у Києві. Путін використовуватиме прикриття того, що відбувається на Донбасі, для посилення своїх атак, розраховуючи на розгублений і розділений Захід. Законопроєкт про санкції має бути проголосований цього тижня, після чого слідуватимуть негайні дії щодо решти $3,8 млрд з PDA», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: Кіт Келлог Київ війна

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