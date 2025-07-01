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На фронті загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На фронті загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич
У полковника Сергія Захаревича залишилося троє дітей
фото: Serhii Sobko/Facebook

«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей»

Сьогодні, 1 липня, на війні загинув командир 110-й окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Собко, інформує «Главком».

«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг – Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше – це aggressiveness та initiative. О, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями», – йдеться у дописі.

На фронті загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич фото 1

Зауважимо, що Захаревич після випуску з Одеського інституту Сухопутних військ, направлений у війська, отримав у підпорядкування взвод розвідувальної роти в 30-й окремій механізованій бригаді. З 2010-го був командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. У лютому 2025 його призначили командиром 110-ї окремої механізованої бригади. До призначення на цю посаду служив заступником командира 33-ї механізованої бригади.

Нагороди:

  • орден Богдана Хмельницького II ступеня (27 липня 2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
  • орден Богдана Хмельницького III ступеня (11 березня 2015) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

До слова, на фронті під час евакуації побратимів загинув воїн Орест Білінчук-Портяк з позивним Сибіряк. Позивний військовий взяв на честь діда, воїна УПА, який загинув через два місяці після народження сина.

Також на фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.

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Теги: війна смерть

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Події в Україні

На фронті загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич
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