На фронті загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич

«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей»

Сьогодні, 1 липня, на війні загинув командир 110-й окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Собко, інформує «Главком».

«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг – Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше – це aggressiveness та initiative. О, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями», – йдеться у дописі.

Зауважимо, що Захаревич після випуску з Одеського інституту Сухопутних військ, направлений у війська, отримав у підпорядкування взвод розвідувальної роти в 30-й окремій механізованій бригаді. З 2010-го був командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади. У лютому 2025 його призначили командиром 110-ї окремої механізованої бригади. До призначення на цю посаду служив заступником командира 33-ї механізованої бригади.

Нагороди:

орден Богдана Хмельницького II ступеня (27 липня 2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

орден Богдана Хмельницького III ступеня (11 березня 2015) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

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