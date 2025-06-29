РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Черкащині: є постраждалі
На місцях атаки працюють відповідні служби
Російські терористи під час нічної масованої атаки на Україну атакували Черкащину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Ігора Табуреця.
«Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих», – йдеться в повідомленні.
Усі служби працюють. Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами та дронами. За даними моніторингових груп, це була найбільша атака на захід країни з початку повномасштабного вторгнення.
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