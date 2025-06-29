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РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Черкащині: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Черкащині: є постраждалі
Внаслідок атаки є постраждалі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На місцях атаки працюють відповідні служби

Російські терористи під час нічної масованої атаки на Україну атакували Черкащину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Ігора Табуреця.

«Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Усі служби працюють. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами та дронами. За даними моніторингових груп, це була найбільша атака на захід країни з початку повномасштабного вторгнення.

Один із «шахедів» з Вінниччини залетів на територію Молдови.

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Потужні вибухи пролунали в Миколаєві.

Ворог завдав ударів по Полтавщині: на підприємстві виникла пожежа.

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Теги: окупанти росія війна дрон

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