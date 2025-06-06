Координаційний штаб заперечує заяви РФ про початок обмінів

Координаційний штаб спростовує заяви РФ про репатріацію тіл: триває підготовка до обміну важкохворих та загиблих

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував заяви представників Росії про нібито початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі. Штаб наголошує, що ці заяви держави-агресорки не відповідають дійсності та є маніпуляцією, пише «Главком».

Згідно з офіційним повідомленням Координаційного штабу, наразі триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників.

«Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників», – підкреслили у Штабі.

Координаційний штаб вкотре заявляє про свою повну готовність до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, включно з обміном за формулою «всіх на всіх».

Нагадаємо, 7 та 8 червня має відбутися обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу, який показало «Суспільне».

За його словами, 4 червня, українська та російська сторона провели консультації щодо обміну. «Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 наших військових з цієї тисячі, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти відповідну кількість», – зауважив Зеленський.

Поки Україна не отримала списки, хоча, на відміну від попередніх травневих переговорів у Стамбулі, цього разу сторони домовилися про їхнє попереднє надання. «Росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Будемо все-таки наполягати, щоби українська сторона отримала списки», – наголосив президент.