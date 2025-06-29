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Ворог завдав ударів по Полтавщині: на підприємстві виникла пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог завдав ударів по Полтавщині: на підприємстві виникла пожежа
Ворог завдав ударів по Полтавщині
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

У ніч на 29 червня російські терористи вчергове обстріляли Полтавщину. Наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає «Главком».

Як зазначили в ОВА, ворог атакував одне з підприємств у Кременчуцькому районі. За словами Когута, підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.

Інформації про постраждалих на даний момент не надходило. 

Станом на 03:20 загроза для регіону триває.

Після обстрілу над районом піднялося червоне світло. У мережі опублікували відповідне відео.

Зазначимо, що у ніч на 29 червня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог атакує з повітря – зафіксовано пуски ракет, дрони-камікадзе, а також активність ворожої авіації.

У Києві під час повітряної тривоги люди масово спустилися в укриття. Через загрозу ворожого обстрілу багато мешканців столиці сховалися в метро та інших безпечних місцях.

Також повідомлялось, що цієї ночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.

За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».

До слова, у ніч на 27 червня російські війська запустили ударні дрони по території України. На Полтавщині українські протиповітряники збивали ворожі цілі. Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив про наслідки атаки.

За його словами, зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

 

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Теги: пожежа обстріл Полтавщина

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