Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

За попередніми даними, люди не постраждали через ворожий удар

Цієї ночі російські терористи завдали ракетного удару по Запоріжжю. Наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Як зазначили в ОВА, внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджень зазнало виробниче приміщення одного з підприємств.

За попередніми даними, люди не постраждали через ворожий удар.

Додамо, що у ніч на 29 червня російські терористи вчергове обстріляли Полтавщину. Ворог атакував одне з підприємств у Кременчуцькому районі. За словами Когута, підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.

Інформації про постраждалих на даний момент не надходило.

Зазначимо, що у ніч на 29 червня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Ворог атакує з повітря – зафіксовано пуски ракет, дрони-камікадзе, а також активність ворожої авіації.

У Києві під час повітряної тривоги люди масово спустилися в укриття. Через загрозу ворожого обстрілу багато мешканців столиці сховалися в метро та інших безпечних місцях.

Також повідомлялось, що цієї ночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.

За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».

До слова, у ніч на 27 червня російські терористи атакували Запоріжжя. Наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на декількох локаціях. Також є пошкодження нежитлових будівель.

Очільник ОВА додав, що росіяни завдали щонайменше шість ударів БпЛА по території обласного центра. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу.