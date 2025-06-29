У Миколаєві прогриміли вибухи
За попередніми даними, Миколаїв під ударом балістики
У ніч на 29 червня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, інформує «Главком».
Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.
За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».
Наразі інформація офіційно не підтверджена, загроза балістичного озброєння триває.
Нагадаємо, у ніч на 25 травня окупанти вдарили по Україні «шахедами» та ракетами. Під удар потрапив житловий будинок у Миколаєві.
Зазначається, що внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено.
З пошкодженого будинку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали п'ятеро осіб, серед них підліток.
До слова, російські окупанти атакували дронами Миколаїв в ніч на 3 травня. Під ударом ворога була промислова інфраструктура.
За його словами, у Миколаївській області цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів типу Shahed 131/136.
Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв.
Також ми писали, що увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Миколаєві після російського обстрілу. Повідомляється, що ворог завдав удару по місту за допомогою дрона невстановленого типу.
Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.