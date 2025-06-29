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У Миколаєві прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Миколаєві прогриміли вибухи
Вибухи пролунали у Миколаєві
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, Миколаїв під ударом балістики

У ніч на 29 червня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, інформує «Главком».

Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.

За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».

Наразі інформація офіційно не підтверджена, загроза балістичного озброєння триває.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня окупанти вдарили по Україні «шахедами» та ракетами. Під удар потрапив житловий будинок у Миколаєві. 

Зазначається, що внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено.

З пошкодженого будинку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали п'ятеро осіб, серед них підліток. 

До слова, російські окупанти атакували дронами Миколаїв в ніч на 3 травня. Під ударом ворога була промислова інфраструктура.

За його словами, у Миколаївській області цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів типу Shahed 131/136.

Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв.

Також ми писали, що увечері 17 квітня армія РФ завдала удару по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. 

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу у Миколаєві після російського обстрілу. Повідомляється, що ворог завдав удару по місту за допомогою дрона невстановленого типу.

Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства.

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Теги: ракетна атака Миколаїв

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