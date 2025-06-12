РФ атакувала Україну 63-ма «шахедами»: які області постраждали

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки РФ

У ніч проти 12 червня російські терористи атакували Україну 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Дрони запускали із Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауда.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 21 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у сімох локаціях, падіння збитих (уламки) у чотирьох локаціях.

Нагадаємо, російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. З 01:37 до 03:08 ворог вкотре атакував Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано 11 влучань і ще один «шахед» не вибухнув. Харківська прокуратура показала відео з наслідками.

Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них – чотири дитини.

Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.