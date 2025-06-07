Україна випробувала балістичну ракету з дальністю 300 км

Україна успішно випробувала нову балістичну ракету: знищено російський командний пункт

У середині травня Україна провела надзвичайно успішні випробування нової балістичної ракети для Збройних Сил України. Ракета подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт, що свідчить про її бойове використання. Про це в ефірі «Еспресо» заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, пише «Главком».

За словами Бадрака, нова ракетна програма стартувала у травні 2022 року. Після перших успішних випробувань у липні того ж року, Президент Зеленський заговорив про можливість створення та доведення до кінця балістичної ракети.

Експерт наголосив, що адміністрування ракетної програми було правильно зроблено з липня 2024 року. Тоді з'явився профільний заступник міністра оборони – генерал Клочко, який організував всю цю програму. Також у Міноборони з'явилося Головне управління супроводження ракетної програми.

«Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні – майже 300 км подолала ракета і знищила російський командний пункт, і дуже важливо, що це бойове використання», – підкреслив Бадрак.

Після успішного бойового використання ракета запускається в серію. Зазначається, що робота Міноборони та Мінстратегпрому відбувається синхронізовано, попри те, що раніше Мінстратегпром серйозно гальмував процес.

«Я не знаю, скільки ракет можна очікувати за місяць, за рік, – думаю, що буде нарощуватися дуже потужно. Боєголовка цієї ракети – за 400 кг і це дуже потужний арсенал. Для порівняння – нова американська балістична ракета – це всього 91 кг. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі, головне – масштабувати швидко і дуже логічно», – підсумував Валентин Бадрак.

Нагадаємо, голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін звернувся до глави Бундестагу та лідерів п'яти політичних фракцій, заявивши, що плани Німеччини з виробництва ракет в Україні дедалі більше втягують її у військові дії проти Росії. За його словами, це може призвести до загострення ситуації.