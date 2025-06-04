Харків: один із дронів не розірвався та впав у парку

РФ завдала комбінованого удару по Харкову

Російські терористи атакували Новобаварський район Харкова двома ракетами, тип яких встановлюється, та девʼятьма ударними безпілотниками. Один із дронів впав у парку та не розірвався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласну прокуратуру.

Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення приватних підприємств, СТО, приватні житлові будинки тощо. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Отримав поранення чоловік.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше «Главком» публікував наслідки нічної атаки на Харків.

До слова, триває 1197-й день повномасштабної війни. За минулу добу, противник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 74 керовані бомби, 1334 удари дронами-камікадзе, здійснив 4421 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.