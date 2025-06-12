Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові: влада повідомила про наслідки обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові: влада повідомила про наслідки обстрілу
Росія вчергове обстріляла Харків
фото: Суспільне

Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків

Російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. З'явились перші кадри руйнувань. Мер міста Ігор Терехов повідомив наслідки ворожого обстрілу, інформує «Главком».

З 01:37 до 03:08 ворог вкотре атакував Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано 11 влучань і ще один «шахед» не вибухнув. Харківська прокуратура показала відео з наслідками.

Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них – чотири дитини.

Ворог обстріляв Харків
Ворог обстріляв Харків
фото: Суспільне

Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків
фото: Суспільне

Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, Росія у ніч на 11 червня вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами.

Правоохоронці задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову.  За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна. 

Наразі тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо осіб, у лікарнях залишаються ще люди у важкому стані. Серед більше ніж пів сотні поранених є діти.

 У Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Також рятувальники надали першу допомогу песику: він був поранений внаслідок ворожого російського обстрілу. 

Читайте також:

Теги: Харків пожежа обстріл рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА
РФ масовано атакувала дронами Сумщину, вибухи лунали на Волині та Прикарпатті
15 травня, 08:42
Пошкоджено трактор, а водій отримав поранення
Росія вдарила по Чернігівщині: є поранені, пошкоджені підприємства
27 травня, 23:50
Головні новини ночі проти 29 травня
Атака БпЛА на Московський регіон, суд США заблокував тарифи Трампа: головне за ніч
29 травня, 05:22
Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо
РФ вдарила по тролейбусному депо в Харкові: фото руйнувань
30 травня, 06:58
У Анталії залишаться закритими більше сотні готелів
На популярному курорті Туреччини закрито більше сотні готелів: причина
3 червня, 18:42
У столиці виникли пожежі через російську атаку
У Києві внаслідок атаки є постраждалі (оновлено)
6 червня, 02:51
«Укрзалізниця» просить вибачення за тимчасові незручності
Пошкодження колії на Київщині: коли буде закінчено ремонт
6 червня, 14:16
Пожежа у багатоквартирному будинку у Києві
Чому горять столичні висотки? Співзасновниця управляючої компанії звернулася до Кличка та громадян
10 червня, 09:46
Через аварію на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, виникли затримки
В аеропорту Кишинева стався збій через обстріл України
10 червня, 15:40

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
Росія вдарила по Харкову дронами: головне за ніч
Росія вдарила по Харкову дронами: головне за ніч
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові: влада повідомила про наслідки обстрілу
З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові: влада повідомила про наслідки обстрілу
Атака на Харків: є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Атака на Харків: є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
11K
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
9349
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
8750
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
8383
На Хмельниччині СБУ викрила диверсантів, які підірвали залізничну колію під час руху потяга

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua