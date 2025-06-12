З'явилися перші кадри руйнувань у Харкові: влада повідомила про наслідки обстрілу

Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків

Російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. З'явились перші кадри руйнувань. Мер міста Ігор Терехов повідомив наслідки ворожого обстрілу, інформує «Главком».

З 01:37 до 03:08 ворог вкотре атакував Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано 11 влучань і ще один «шахед» не вибухнув. Харківська прокуратура показала відео з наслідками.

Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них – чотири дитини.

Ворог обстріляв Харків фото: Суспільне

Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків фото: Суспільне

Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, Росія у ніч на 11 червня вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами.

Правоохоронці задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову. За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна.

Наразі тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо осіб, у лікарнях залишаються ще люди у важкому стані. Серед більше ніж пів сотні поранених є діти.

У Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Також рятувальники надали першу допомогу песику: він був поранений внаслідок ворожого російського обстрілу.